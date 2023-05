Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) begründete die Pläne damit, dass die Energiepreise rasch gesenkt werden müssten. "Die Stromkosten sind der Treiber, auch für Lebensmittelpreise und wenn wir in die Stromkosten eingreifen, dann haben wir eine Chance tatsächlich hier auch die Inflation zu dämpfen", sagte Nehammer am Mittwochabend in einem ORF-Interview. Verbund-Chef Michael Strugl hält die Maßnahme für nicht für zielführend. "Die Gewinnabschöpfung, das haben wir im Vorjahr schon gesagt, wirkt nicht inflationsdämpfend", sagte er. Bessere wäre es, den Strompreis temporär vom Gaspreis zu entkoppeln. Die nach dem europäischen Maßstab (HVPI) berechnete Inflationsrate lag in Österreich im April bei 9,6 Prozent - deutlich höher als der Durchschnitt in der Euro-Zone von 7,0 Prozent.