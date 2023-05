Islamabad, 11. Mai (Reuters) - In Pakistan hat die Polizei inmitten der gewaltsamen Proteste gegen die Inhaftierung des früheren Ministerpräsidenten Imran Khan weitere Spitzenpolitiker seiner Partei festgenommen. Die Unruhen, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen sind und mehr als 1600 festgenommen wurden, dauerten am Donnerstag an. Nachdem Demonstranten Brände in Staatseinrichtungen gelegt und Militärgebäude der Atommacht gestürmt hatten, trafen Armee-Einheiten zur Unterstützung der Polizei in der Hauptstadt Islamabad ein. Ministerpräsident Shehbaz Sharif sprach im Fernsehen von Geiselnahmen und Angriffen auch auf Rettungsfahrzeuge. "Solche Szenen hat man in 75 Jahren nicht erlebt."