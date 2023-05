Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Im Mercedes-Werk Sindelfingen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stuttgart Schüsse gefallen, es gab einen Toten. "Dabei wurden zwei Personen verletzt, von denen eine in der Zwischenzeit verstorben ist. Eine Person wurde festgenommen", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. "Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt und keine weiteren Personen außerhalb des Werks tatbeteiligt sind." Die Ermittlungen liefen, Polizei und Rettungskräfte seien noch vor Ort. Die Polizei Ludwigsburg bestätigte via Twitter einen Einsatz auf dem Werksgelände. Für die Mitarbeitenden im Werk und für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Mit Verweis auf Beschäftigte berichtete die "Bild", es handele sich beim Tatort um die neue Factory 56, wo die S-Klasse produziert wird. Die Hintergründe der Tat seien unklar, zitierte die Zeitung eine Polizeisprecherin. "Kein Amoklauf", hieß es noch von der Polizei.