Für dieses Jahr rechnet Garijo nun mit einem Rückgang des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda) von bis zu zehn Prozent auf 6,1 bis 6,7 (Vorjahr: 6,8) Milliarden Euro. Gegenwind kommt auch von negativen Wechselkurseffekten. Organisch dürfte das Minus bis zu fünf Prozent betragen und damit in etwa so viel wie bislang erwartet. Merck hatte bislang prognostiziert, dass das Ergebnis moderat zurückgehen oder bestenfalls stabil bleiben dürfte. Beim Umsatz war ein leichtes bis solides organisches Wachstum in Aussicht gestellt worden. Garijo erwartet nun einen Umsatz von 21,2 bis 22,7 (2022: 22,2) Milliarden Euro bei einem organischen Wachstum von ein bis vier Prozent. 2022 war Merck noch aus eigener Kraft um mehr als sechs Prozent gewachsen.