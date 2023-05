Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Ein robustes Geschäft auf dem Heimatmarkt hat der Deutschen Telekom zum Jahresauftakt Auftrieb verliehen. Da auch die US-Mobilfunktochter T-Mobile optimistischer in die Zukunft blickt, hob der Bonner Konzern am Donnerstag das Gesamtjahresziel für das bereinigte operative Ergebnis leicht an. Das Ebitda AL werde 2023 voraussichtlich bei 40,9 statt 40,8 Milliarden Euro liegen.