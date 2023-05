In der Türkei steigen wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl die Chancen für einen Machtwechsel. Der langjährige Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan lag in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage deutlich hinter seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Zudem gab der Präsidentschaftskandidat Muharrem Ince überraschend seine Bewerbung auf. Meinungsforscher gehen davon aus, dass Kilicdaroglu von dieser Wendung bei der Wahl am Sonntag profitieren wird.