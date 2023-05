Mit immer höheren Zinsen versucht die Notenbank, die alarmierend hohe Teuerung auf der Insel in den Griff zu bekommen. Die Inflationsrate ist mit zuletzt 10,1 Prozent die höchste in Westeuropa: Sie liegt in Großbritannien als einzigem Land in der Region im zweistelligen Bereich. Volkswirte der Commerzbank gingen zwar zunächst nicht von weiteren Zinsschritten aus. "Die Tatsache, dass das Kommuniqué nicht versucht, die Spekulationen auf weitere Schritte zu dämpfen, spricht allerdings dafür, dass das Risiko zumindest einer weiteren Anhebung hoch ist", hieß es im Commerzbank-Bericht.