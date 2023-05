Mailand, 11. Mai (Reuters) - Im Zentrum von Mailand ist bei der Explosion eines Fahrzeuges ein Mensch verletzt worden. Mehrere in der Nähe geparkte Autos und Motorräder gerieten in Brand. Es handele sich weder um einen terroristischen noch einen kriminellen Akt, sagte Bürgermeister Giuseppe Sala am Donnerstag vor der Presse vor Ort. Die Situation sei unter Kontrolle. Örtlichen Behörden zufolge explodierte ein Lieferwagen, der Sauerstoffflaschen geladen hatte. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Porta Romana. Dicke schwarze Rauchwolken stiegen hoch in Himmel über der norditalienischen Stadt auf. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.