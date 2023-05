Düsseldorf, 11. Mai (Reuters) - Bei einer Explosion in einem Wohnblock in Ratingen sind nach Polizeiangaben mehrere Einsatzkräfte zum Teil schwer verletzt worden. Ein Verdächtiger sei nach der Detonation festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Polizei am Donnerstagnachmittag. In der Wohnung wurde zudem dem nordrhein-westfälischen Innenministerium zufolge eine Leiche gefunden.