Das Ergebnis der Steuerschätzung bezeichnete Kindler angesichts des wirtschaftlichen Umfelds als nicht überraschend. Indirekt machte der Grünen-Politiker auch Lindner für die Einnahmenentwicklung verantwortlich, indem er auf die "negativen fiskalischen Wirkungen der zuletzt beschlossenen Steuersenkungen" verwies. Vor allem die FDP hatte durchgesetzt, die kalte Progression in der Einkommensteuer abzumildern.