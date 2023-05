Gaza/Jerusalem, 10. Mai (Reuters) - Israel hat den zweiten Tag in Folge Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen. Dabei wurden in der dicht besiedelten Küstenregion am Mittwoch nach palästinensischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet. Es soll sich dabei um vier Kämpfer der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) und ein zehnjähriges Mädchen handeln. Das israelische Militär erklärte, es ziele mit Präventivschlägen auf Raketen-Stellungen der radikalen Palästinenser-Gruppe Islamischer Dschihad. Wenige Minuten nach den Angriffen heulten in Israel die Luftalarmsirenen - zunächst an der Grenze zum Gazastreifen, kurz darauf auch im 60 Kilometer entfernten Tel Aviv. Das gemeinsame Kommando militanter Gruppen im Gazastreifen bekannte sich zu Raketenangriffen auf Israel. Ägypten bemühte sich wie schon in vorherigen Fällen um eine Waffenruhe. Erst am Dienstag hatte Israel bei Luftangriffen auf den Gazastreifen drei Anführer des Islamischen Dschihad und mehrere Zivilisten getötet.