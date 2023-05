Düsseldorf, 11. Mai (Reuters) - "Ich liebe dieses Unternehmen" - mit diesem Bekenntnis hat die scheidende Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz am Donnerstag die Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert. "Ich wechsel vom Vorstandsvorsitz deshalb auch nur in den Fanclub von Thyssenkrupp", fügte die Managerin hinzu, die nach weniger als vier Jahren auf dem Chefsessel auf eigenen Wunsch Ende des Monats abtritt. Als Erfolg konnte Merz darauf verweisen, dass der am Markt vielbeachtete Free Cashflow vor M&A im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) erstmals seit Jahren auf einen leicht positiven Wert steigen könne. Bislang hatte Thysssenkrupp einen mindestens ausgeglichenen Wert in Aussicht gestellt. Im abgelaufenen Quartal lag der Wert bei minus 216 Millionen Euro nach zuletzt minus 772 Millionen Euro.