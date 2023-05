Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Ein robustes Geschäft auf dem Heimatmarkt hat der Deutschen Telekom zum Jahresauftakt Auftrieb verliehen. "In Deutschland haben wir jetzt 26 Quartale in Folge organisch betrachtet höhere Ergebnisse erzielt, in Europa sind es inzwischen 21 Quartale", sagte Firmenchef Tim Höttges am Donnerstag. Da auch die US-Mobilfunktochter T-Mobile optimistischer in die Zukunft blickt, hob er das Gesamtjahresziel für das bereinigte operative Ergebnis leicht an.