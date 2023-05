In Atem hielt Anleger zudem eine Flut an Quartalszahlen. "Sowohl deutsche als auch andere europäische Großunternehmen haben die Analysten-Erwartungen in der aktuellen Berichtssaison übertroffen", fasste Chef-Aktienstratege Sven Streibel von der DZ Bank zusammen. Glänzen konnten am Mittwoch Continental, die mit einem Plus von rund drei Prozent am oberen Ende der Dax-Gewinnerliste standen. Die Erholung seines Autogeschäfts hat dem Zulieferer zum Jahresauftakt ein kräftiges Wachstum beschert.