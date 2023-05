Der Notruf ging bei der Polizei demnach um 7.45 Uhr ein. Die Polizei Ludwigsburg bestätigte am Morgen via Twitter einen Einsatz auf dem Werksgelände des Autobauers. Für die Mitarbeitenden im Werk und für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Mit Verweis auf Beschäftigte berichtete die "Bild", es handele sich beim Tatort um die neue Factory 56, wo die S-Klasse produziert wird. Die Hintergründe der Tat seien unklar, zitierte die Zeitung eine Polizeisprecherin. "Kein Amoklauf", hieß es von der Polizei. (Bericht von Christina Amann, Ilona Wissenbach redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)