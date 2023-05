Frankfurt, 10. Mai (Reuters) - Ein überraschender Rückgang der US-Inflationsrate lässt die Anleger auf eine Zinspause der Notenbank Fed hoffen. An der Wall Street half das am Mittwoch vor allem Technologieaktien nach oben, während Anleger bei Standardwerten angesichts einiger schwacher Geschäftszahlen lieber Kasse machten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit knapp neun Monaten, bröckelte aber bis zum Mittag auf ein Plus von noch 0,4 Prozent auf 12.227 Punkte ab. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,7 Prozent auf 33.326 Zähler, während der breiter gefasste S&P 500 0,2 Prozent auf 4111 Punkte nachgab.