Das Resultat: In der Schweiz geben 86 Prozent der Jobsuchenden an, KI zu nutzen, um Texte zu verbessern, Lebensläufe anzupassen und Kompetenzen zusammenzufassen. Laut den Angaben sind das deutlich mehr als im globalen Durchschnitt (71 Prozent) sowie in Europa insgesamt (67 Prozent).