In China wird in der Regel jeden Herbst ein Luftqualitätsplan für den Winter veröffentlicht, da Kohleheizungen und atmosphärische Bedingungen in dieser Saison für schlechtere Luft sorgen. Jedoch wurde der Plan laut CREA im Jahr 2022 nicht durchgesetzt und erst während der Wintersaison 2023-2024 teilweise wieder eingeführt. Wetteränderungen hätten insgesamt mehr zu Verbesserungen der Luftqualität beigetragen als ein Rückgang der Emissionen, hiess es. Der Verschmutzungsgrad werde von atmosphärischen Bedingungen wie Niederschlag, Temperatur und Luftdruck beeinflusst.