Solange die Reaktoren weiter betrieben würden, brauche es dies auch, sagte Andreas Pautz, Leiter des Forschungsbereichs Nukleare Energie und Sicherheit am Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen AG am Donnerstag vor den Medien. So gehe es darum, den sicheren Weiterbetrieb der Atomkraftwerke und Nachwuchs an Experten im Nuklearbereich zu garantieren.