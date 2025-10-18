Die Deutsche Börse scheiterte dagegen vor Jahren wiederholt an einer Fusion mit der Londoner Börse LSE. Sie sieht sich selbst «als grösster paneuropäischer und als globaler Akteur», wie sie mitteilte. «Wir sind uns unserer besonderen Rolle und Verantwortung für die europäischen Kapitalmärkte bewusst und haben auch in der Vergangenheit stets europäisch gedacht. Dabei wurde unser Spielraum jedoch wiederholt durch die Rahmenbedingungen eingegrenzt.»