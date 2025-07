Trump wünscht sich Vermächtnis eines Friedensstifters

Als Trump bei seiner zweiten Amtseinführung im Januar ans Mikrofon trat, sagte er unter anderem Folgendes: «Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den Schlachten messen, die wir gewinnen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden, und vielleicht am wichtigsten, an den Kriegen, in die wir gar nicht erst geraten.» Mit Blick auf seine eigene Rolle fügte er hinzu: «Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters und Versöhners sein.»