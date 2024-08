Auch beim ZDF war nicht jeder glücklich mit einigen der OBS-Bilder und der Regie. «Der Austausch mit dem Hostbroadcaster über unsere Ansprüche an das Weltbild erfolgt weiterhin kontinuierlich», sagte dazu ein Sprecher des Zweiten in zurückhaltendem Ton. «Es geht allen Seiten darum, den sportlichen Wettkampf bei Olympia in all seinen Nuancen bestmöglich für die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Bild zu setzen.»