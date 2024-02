Handelsexperte Hudetz hat dafür eine Erklärung. «Temu ist weltweit der grösste Kunde von Google . Die pumpen unglaubliches Geld in Online-Marketing», sagte er. Das sei aktuell ein unrentables Geschäft - zumal überwiegend billige, margenschwache Produkte verkauft würden. Aber ob die chinesische Plattform langfristig Erfolg haben kann? «Wir dürfen die Beharrlichkeit von Temu nicht unterschätzen. Die haben tiefe Taschen und sind in der Lage, langfristig in den Markt zu investieren», sagt Hudetz. Viele Konsumenten sind aber skeptisch, was Online-Anbieter wie Temu betrifft. In einer IFH-Umfrage erwarten 64 Prozent nicht, dass Marktplätze mit Waren aus Asien die Etablierten wie Amazon oder E-Bay verdrängen können.