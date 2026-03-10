Beim SF Commercial Properties Fund gingen die Mietzinseinnahmen laut einer Mitteilung vom Dienstag im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent auf 15,3 Millionen Franken zurück, was auf die Veräusserung zweier Liegenschaften zurückzuführen ist. Damit wurde auch das Mietzins-Ausfallrisiko verringert, was sich in einer um 0,9 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent gesenkten Leerstandsquote spiegelt. Der Marktwert des Portfolios lag mit 263,3 Millionen Franken um gut 5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Pro Anteil soll wie in den Vorjahren eine Dividende von 4,25 Franken ausbezahlt werden.