Beim SF Commercial Properties Fund gingen die Mietzinseinnahmen laut einer Mitteilung vom Dienstag in der Berichtsperiode im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 aufgrund von zwei Verkäufen um rund 0,35 Millionen Franken zurück. Dank Mietzinsanpassungen, Vermietungserfolgen, effizientem Kostenmanagement, geringeren Fremdkapitalzinsen sowie Einsparungen fiel der Nettoertrag aber mit 5,0 Millionen trotz der Veräusserungen zweier Liegenschaften nahezu konstant aus.
Beim SF Retail Properties Fund stiegen die Mietzinseinnahmen hingegen um 14,2 Prozent auf 25,6 Millionen Franken. Dieser Anstieg sei vor allem auf die Portfolioerweiterung im Jahr 2024 sowie erfolgreiche Neuvermietungen zurückzuführen. Der Nettoertrag fiel mit 15,8 Millionen Franken um 7,2 Prozent höher aus.
Der SF Sustainable Property Fund vereinnahmte Mietzinsen in der Höhe von 26,9 Millionen Franken - ein Plus von 3,4 Prozent. Der Nettoertrag erhöhte sich um 16,8 Prozent auf 15,0 Millionen Franken.
Mit Blick nach vorne äussert sich der Fondanbieter insgesamt zuversichtlich: Die Portfolios des SF Commercial Properties und des SF Sustainable Property Fund sollen mittels Verkäufen unrentabler Liegenschaften und Zukäufen solcher mit Ertragspotenzial weiter optimiert werden. Der SF Retail Properties Fund beginne derweil im September mit der Vermietung neuer Wohnungen eines Neubauprojekts in Schöftland. Ein Mietvertrag mit Coop als zukünftigem Ankermieter sei bereits unterzeichnet. Zudem stehe das Bauprojekt in Marly kurz vor dem Abschluss.
pre/ys
(AWP)