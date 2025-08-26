Mit Blick nach vorne äussert sich der Fondanbieter insgesamt zuversichtlich: Die Portfolios des SF Commercial Properties und des SF Sustainable Property Fund sollen mittels Verkäufen unrentabler Liegenschaften und Zukäufen solcher mit Ertragspotenzial weiter optimiert werden. Der SF Retail Properties Fund beginne derweil im September mit der Vermietung neuer Wohnungen eines Neubauprojekts in Schöftland. Ein Mietvertrag mit Coop als zukünftigem Ankermieter sei bereits unterzeichnet. Zudem stehe das Bauprojekt in Marly kurz vor dem Abschluss.