Der SF Sustainable Property Fund rutschte mit einem Gesamterfolg von -8,3 Millionen Franken ebenfalls deutlich in negatives Terrain nach plus 29,0 Millionen Franken im Vorjahr. Die Mietzinseinnahmen stiegen indes um 3,6 Prozent und die Leerstandsquote wurde auf 5,0 von 5,2 Prozent Ende 2022 reduziert. In der zweiten Jahreshälfte soll die Liegenschaft Bazenheid veräussert werden und auch weitere selektive Verkäufe seien angedacht.