Im dritten Quartal stieg die Zahl der Stellen gegenüber Vorjahr um 2,2 Prozent und damit das sechste Mal in Folge. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik 5,632 Millionen Beschäftigte in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung hiess. Damit sind innerhalb eines Jahres 115 000 neue Jobs entstanden.



Im sekundären Sektor war das Beschäftigungswachstum sowohl im Baugewerbe (+4000; +1,0%) als auch im verarbeitenden Gewerbe (+16 000; +2,4%) erneut positiv. Der tertiäre Sektor entwickelte sich unterschiedlich. Das stärkste Wachstum ist erneut im Gastgewerbe (+18 000; +7,6%) zu beobachten – wenn auch weniger stark als im Vorquartal. Einzig beim Handel (–0,1%) gab es innert Jahresfrist einen leichten Beschäftigungsrückgang.

Saisonbereinigt nahm die Gesamtbeschäftigung gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent auf 5,340 Millionen zu. In Vollzeitstellen umgerechnet ergäbe die gesamte Beschäftigung in der Schweiz 4,184 Millionen 100-Prozent-Stellen. Das ist ein Plus von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Auch die Aussichten bleiben positiv. Der Indikator für die Beschäftigungsaussichten stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent auf 1,06 Punkte.