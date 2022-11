In einer Ära, geprägt von Unsicherheiten, Krisen, Inflation und Trends, die sich immer rasanter entwickeln, stehen Anlegerinnen und Anleger vor neuen Herausforderungen. Inwiefern faktorbasiertes Anlegen in diesem Umfeld zu besseren Renditen führt und wie Anlagestile bei der Graubündner Kantonalbank (GKB) in die Aktienselektion einfliessen, thematisieren die beiden Anlageexperten Ivan Walser und Nino Gritti in der aktuellen Ausgabe des Anlagemagazins Horizonte.

01.11.2022 22:33