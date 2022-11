Die Arab Bank (Switzerland) übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der Familienholding, zu der die Privatbank Gonet gehört. Aus der "strategischen Partnerschaft", so die beiden Institute, gehe eine innovative Bankengruppe hervor. Diese werde mit einem verwalteten Vermögen von über CHF 10 Mrd. zu einem bedeutenden Akteur in der Vermögensverwaltung auf dem Finanzplatz Genf werden.

11.11.2022 22:33