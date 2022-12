Das Start-up mit Sitz in Paris war vor drei Jahren gegründet worden. Heute zählt Vianova über 150 Kunden, worunter Städte und Mobilitätsanbieter in Europa, Australien oder im Nahen Osten. Ausser Baloise und den bisherigen Investoren RATP Capital Innovation und Ponooc beteiligt sich neu auch La Poste Ventures an der Plattform.