Lars Honegger ist ebenfalls Managing Partner und Mitglied des Private Markets Investment Teams. Er war zuvor zehn Jahre bei Partners Group als Senior Vice President und Member of Management im Bereich Private Equity Integrated tätig. Davor arbeitete er bei KPMG in Bern. Honegger ist eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer und verfügt über einen Master in Accounting und Finance der Universität St. Gallen.