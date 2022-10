André Del Piero, Chief Client Officer der Bank Bonhôte

André Del Piero verfügt über dreissig Jahre Berufserfahrung und leitete erfolgreich Kundenbetreuungs- und Family-Office-Teams bei mehreren Finanzinstituten. Der 55-Jährige besitzt einen MBA in Corporate Finance (CFO) und hat eine Dissertation zum Thema "Das Investitionsverhalten von Schweizer Family Offices" an der Universität Gloucestershire, Cheltenham (UK), verfasst. Er ist diplomierter Bankfachexperte und Absolvent des Executive Programme des Swiss Finance Institute (SFI) in Zürich, schreibt Bonhôte in einer Mittelung.