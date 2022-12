Jeremy Anagnos, Portfoliomanager der Global Sustainable Listed Real Assets-Strategie von Nordea Jeremy Anagnos, Portfoliomanager der Global Sustainable Listed Real Assets-Strategie von Nordea Jeremy Anagnos, Portfoliomanager der Global Sustainable Listed Real Assets-Strategie von Nordea

Herr Anagnos, Sie verwalten den kürzlich aufgelegten Nordea 1 – Global Sustainable Listed Real Assets Fund. Was war die Motivation für die Auflegung dieser Strategie?



Sachwerte sind wesentliche physische Vermögenswerte, die die Grundlage unseres täglichen Lebens bilden. Dazu zählen unter anderem medizinische Einrichtungen, Entwickler erneuerbarer Energien, das Stromnetz und die digitale Infrastruktur. Derzeit sind der Infrastruktur- und Immobiliensektor für die Hälfte aller Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Sachwerte sind also ein wichtiger Hebel, um nachhaltige Ziele zu erreichen: Erneuerbare Energien müssen einfacher gespeichert werden können, zudem werden bestehende Stromnetze und der Verkehr elektrifiziert. Schliesslich benötigen wir eine effizientere digitale Infrastruktur, um dem explodierenden Datenbedarf und dem Internet der Dinge gerecht zu werden. Auf Sachanlagen entfallen derzeit fast drei Viertel der für die Dekarbonisierung erforderlichen Investitionen, und in den nächsten drei Jahrzehnten werden voraussichtlich mehr als 130 Billionen USD an Investitionen in solche Projekte fliessen. Das eröffnet sehr interessante Anlagegelegenheiten.