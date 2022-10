RBC Investor Services ist ein führender Anbieter von Vermögensdienstleistungen und verwaltet in Europa Assets under Administration (AuA) in Höhe von rund 1,2 Bio. Euro und Assets under Custody (AuC) in Höhe von rund 0,5 Bio. Euro. Zusammen würde die kombinierte Einheit von RBC Investor Services und CACEIS über rund 4,8 Billionen Euro an AuC und 3,5 Bio. Euro an AuA verfügen.