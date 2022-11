Scott Steele, Head of Fixed Income Business Development for Europe and Asia bei Capital Group

Capital Group hat die neu geschaffene Stelle des Head of Fixed Income Business Development for Europe and Asia mit Scott Steele besetzt. Er soll sich auf den Aufbau der Vertriebsstrategie und die Produktentwicklung im Fixed-Income-Bereich fokussieren. Steele berichtet an Alexandra Haggard, Head of Product and Investment Services for Europe and Asia.