Byjuno soll mit der Cembra-Tochter Swissbilling zusammengeführt werden. Das Unternehmen wurde, wie die Nachrichtenagentur awp berichtet, 2014 gegründet und beschäftigt rund 45 Mitarbeitende. Das Rechnungsvolumen betrug im vergangenen Jahr gut CHF 400 Mio. Swissbilling, 2011 in Lausanne entstanden und 2017 von Cembra übernommen, betreut in der Schweiz mehr als 900 Händler.



Die Angebote beider Unternehmen für insgesamt rund 1200 Händler sollen fortgeführt werden, teilt Cembra mit. Zahlung per Rechnung sei in der Schweiz die beliebteste Zahlungsform bei Käufen, die nicht im Laden stattfinden. Man gehe in diesem Markt weiterhin von einem zweistelligen Wachstum aus.



Der CEO von Byjuno, Christian Stolz, wird das kombinierte Unternehmen mit Swissbilling-Chef Jean-Christophe Calmes als Stellvertreter führen.