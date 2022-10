"Das ist ein ordentlicher Aufschlag für langfristige Investoren, zumal das makroökonomische Umfeld in China stabiler ist als in den Industrieländern, die weiter gegen die Inflation ankämpfen", so Ma. Falls die Unternehmensgewinne dieses Sentiment in der nächsten Ergebnissaison bestätigen sollten – insbesondere in den Sektoren, die von den steigenden Verbraucherausgaben infolge der Lockdown-Lockerungen profitieren werden –, könnte dies eine nachhaltigere Kurserholung unterstützen.