Das Geld im Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 fliesst vorab in erneuerbare Energien. (Bild Shutterstock/NavinTar)

Wie seine Vorgängerlösungen bietet CEIS 3 institutionellen Anlegern Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio von Infrastrukturanlagen in Wachstumsbereichen entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltiger Energie. «Die Lösung wird in Energieeffizienz und Versorgungsinfrastruktur primär in der Schweiz investieren», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung von UBS und Swiss Life. CEIS 3 wurde im November 2022 lanciert und hat nun erfolgreich seinen ersten Zeichnungsschluss mit insgesamt 772 Millionen Franken Kapitalzusagen von 38 institutionellen Anlegern erreicht.