Markt aus der Balance geraten

"Angebot und Nachfrage befinden sich damit in einem extremen Missverhältnis. Folglich ist die Liquidität an den Anleihemärkten derzeit so gering wie zuletzt vor zwei Jahren beim Corona-Crash", konstatiert der Feri-Experte, der beim deutschen Asset Manager auch zahlreiche Forschungsprojekte steuert und koordiniert.



Diese Illiquidität erschwert in seinen Augen eine rationale Informationsverarbeitung an den Anleihemärkten. Ungewöhnlich sei etwa, dass die Zinsen erneut steigen, obwohl der Höhepunkt der Inflation vielfach kurz bevorstehe oder, wie in den USA, sogar schon erreicht sei und die globale Konjunktur schwächelt.