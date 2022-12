«Die Illiquidität der Märkte ist etwas, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. In der Terminologie der festverzinslichen Wertpapiere sind wir wahrscheinlich am Punkt der maximalen Konvexität angelangt. Das bedeutet, dass wir uns in einem instabilen Gleichgewicht befinden. Es muss etwas passieren. Entweder kommt es zu einer massiven Korrektur an den Kreditmärkten wie im Jahr 2008 oder wir erleben eine wirklich grosse Rallye. Während die Marktentwicklung im vierten Quartal bisher nach Letzterem aussieht, könnte es angesichts der Liquiditätssituation und der quantitativen Straffung immer noch wie 2008 ausgehen.»