In den letzten zehn Jahren konnte der Dow Jones den breiteren Markt in wachstumsschwachen Zeiten schlagen, darunter in den frühen 2000er Jahren und während der Finanzkrise 2008. Dasselbe Muster war auch in diesem Jahr beobachtbar, als die Zentralbanken zu einer Straffung der Geldpolitik übergingen und damit Sorgen über die Folgen der Zinserhöhungen auslösten.