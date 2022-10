Der Schweizer Fondsmarkt leidet unter Abflüssen (Bild: shutterstock / VarnaK).

Die Nettomittelabzüge aus den in der Schweiz bewilligten Anlagefonds hielten auch im September an, wobei sie auf ein monatliches Minus von 0,5 Mrd. Franken abflauten. Die höchsten monatlichen Rückzüge in der Grössenordnung von 4 bis über 5 Mrd. Franken wurden im April, Juni und August verzeichnet. Von April bis September summierten sich die Geldabflüsse auf fast 16 Mrd. Franken. Das Gesamtvermögen des Schweizer Fondsmarkts sank in dieser Zeit um 188 Mrd. Franken auf noch 1'275 Mrd. Franken. Die Kursverluste betrugen demnach 172 Mrd. Franken, also fast 12%. Ende 2021 übertraf das Fondsvermögen noch die Rekordmarke von 1,5 Bio. Franken.