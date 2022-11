Interquartilbereich für den internen Zinsfuss von Wagniskapital nach Auflegungsjahr (% IRR)

Quelle: Cambridge Associates Global Venture Capital Benchmark, Schroders Capital, 2022. Daten per 30. September 2021 (letzte verfügbare Daten).

Attraktivere Bewertungen

Nicht nur börsennotierte Unternehmen haben 2022 gelitten, auch die Bewertungen privater Unternehmen begannen zu sinken. "Deshalb glauben wir, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um in sie zu investieren", so McLean. Innovation behaupte sich auch in unsicheren Zeiten. Einige der besten Unternehmen – wie Stripe 2010 und Facebook 2004 – wachsen in Zeiten von Kursabgaben nur noch weiter.