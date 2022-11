‘’Für den Goldpreis bedeutet dies, dass wir noch nicht über den Berg sind’’, so Dwek. Die anhaltend hohe Inflation in den USA lege nahe, dass die Fed ihre restriktive Politik beibehalten müsse. Auf ihrer jüngsten Sitzung hatte die US-Notenbank ihren Zinssatz zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben und erklärt, es sei verfrüht, eine Pause bei den Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, und dass die Währungshüter fest entschlossen seien, die Inflation zu senken, auch wenn dies der Wirtschaft Schmerzen bereite. Die sehr restriktiven Liquiditätsbedingungen implizieren mittelfristig mehr Aufwärtsrisiken für die US-Realrenditen und damit begrenzte Aufwärtsmöglichkeiten für den Goldpreis, wenn nicht sogar mehr Spielraum nach unten.