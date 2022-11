Der Roundtable war Teil der Eröffnung des neuen Forschungsinstituts an der HSG. (Bild zvg) Der Roundtable war Teil der Eröffnung des neuen Forschungsinstituts an der HSG. (Bild zvg) Der Roundtable war Teil der Eröffnung des neuen Forschungsinstituts an der HSG. (Bild zvg)

Im März 2021 kündigte die Uni St. Gallen und die Schweizer Bank ihre strategische Partnerschaft an. Demnach investiert die Credit Suisse in den nächsten zehn Jahren insgesamt 20 Millionen Franken.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Finanzbranche? Welche Innovationen prägen Bankenwelt und Finanzmarktrecht? Wie verändern digitale Plattformen unsere Art, mit Geld umzugehen und die Arbeit von Finanzinstituten generell? Das neue Forschungsinstitut Center for Financial Services Innovation (FSI-HSG) geht Fragen wie diesen auf den Grund.