Neue Mietwohnungen wurden insbesondere in der Zentralschweiz günstiger. (Bild Shutterstock/Frank Wagner) Neue Mietwohnungen wurden insbesondere in der Zentralschweiz günstiger. (Bild Shutterstock/Frank Wagner) Neue Mietwohnungen wurden insbesondere in der Zentralschweiz günstiger. (Bild Shutterstock/Frank Wagner)

Besonders deutlich gingen die sogenannten Angebotsmieten in der Zentralschweiz (-2,1%) und der Grossregion Zürich (-1,3%) zurück. In diesen beiden Regionen hatte es im Vormonat aber auch die deutlichsten Anstiege gegeben, heisst es einer Mitteilung des Immobilienberatungsunternehmens Iazi und der SMG Swiss Marketplace Group. Zur Berechnung des Swiss Real Estate Offer Index fliessen die in Wohnungsinseraten ausgeschriebenen Werte in Echtzeit ein.