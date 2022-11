Was spricht für eine Infrastruktur Evergreen-Anlagelösung?

Grundsätzlich weisen viele Infrastrukturanlagen einen sehr langen Investment-Horizont auf. Insbesondere weil Transaktionsgebühren anfallen können, ist ein Verkauf bereits nach zehn Jahren nicht immer sinnvoll. Ein grosser Vorteil für die Anleger ist der Faktor "Komfort". Der Aufwand der Investoren für das Cash Management ist deutlich geringer als bei anderen Anlagelösungen. Ausserdem bleibt auch der Investitionsgrad aufrechterhalten, ohne dass intern regelmässig neue Tranchen selektiert und bewilligt werden müssen. Für nachträglich hinzukommende Anleger ist es darüber hinaus von Vorteil, dass in ein bereits bestehendes diversifiziertes und bekanntes Portfolio investiert wird. Die Anlage trägt ein geringeres "Blind-Pool"-Risiko und ist sehr schnell voll investiert. Beachtet werden sollte jedoch, dass es sich nicht um ein komplett liquides Gefäss handelt. Auch wenn den Anlegern eine mit Kündigungsfristen verbundene Liquidität angeboten wird, die in der Regel auch fristgerecht realisiert wird, so sind die unterliegenden Investments doch illiquide Privatmarktanlagen. Diese lassen sich nur bedingt zügig und ohne die Performance zu beeinträchtigen in grossen Volumina veräussern.