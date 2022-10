Maximilian N. Beeck kommt von Allianz Global Investors zu Janus Henderson, wo er als Business Development Manager für die Entwicklung des Wholesale-Geschäfts in der deutschsprachigen Schweiz und Liechtenstein verantwortlich war. Davor war er in verschiedenen Funktionen bei der UBS tätig, zuletzt als Sales Manager für den Bereich Wealth Management. Beeck hat einen M.Sc. in Behavioural Economics und einen B.Sc. in International Business von der Universität Maastricht.