Als Head of Equities wird Kiran Nandra-Koehrer im neuen Jahr zu Jupiter stossen und für die Führung und das Management des Teams von Aktienanlageexperten verantwortlich sein. Nandra-Koehrer kommt von Pictet Asset Management, wo sie sieben Jahre lang tätig war, zuletzt als Head of Emerging Equities Management. Davor arbeitete sie zwölf Jahre lang bei Wellington Management in den Bereichen Relationship Management, Investment Research und Produktspezialisierung für verschiedene Aktienstrategien..