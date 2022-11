Was die spezifischen Nachhaltigkeitsziele der Investoren betrifft, so wird Bildung weltweit als am wichtigsten betrachtet. Ein Fünftel der Befragten (21%) nannte dies an erster Stelle. Das spiegeln auch die Schweizer Ergebnisse. Die Verbesserung der Bildung wird als wichtigstes Ziel genannt. Ärmere Länder scheinen der Armutsbekämpfung Vorrang vor anderen Faktoren einzuräumen. In Indien hat das oberste Priorität (21%).